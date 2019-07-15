Присылайте свои новости

О росте тарифов на электроэнергию узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Экономика
Вчера, 18:53

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей  в субботу,  20 июля,  в 20.00 и в воскресенье, 21 июля,  в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что будет происходить с тарифами на электроэнергию и чем обусловлен их рост.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: зачем в Челябинске появилась «умная» остановка; каких поставщиков ищет компания «Газпром» на Южном Урале; какие преимущества дает  местным производителям участие в конкурсе «100 лучших товаров России»; как отметили в Озерске День семьи, любви и верности: благотворительная программа «Росток» в действии.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Facebook и ВКонтакте.

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