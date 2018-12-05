О судьбе челябинского оператора «Сколково» узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, восьмого декабря, в

19.50 и в воскресенье, девятого декабря, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают о

том, какое решение принято на последнем в уходящем 2018 году заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области по новому минимальному размеру оплаты труда для внебюджетного сектора экономики на 2019 год.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: что будет происходить на открывшейся в Челябинске второй площадке регионального оператора «Сколково»; какие мнения высказывались на заседании Экспертного совета при Челябинском бизнес-омбудсмене Александре Гончарове относительно грядущих изменений федерального законодательства в части государственной кадастровой оценки.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.