О защите прав предпринимателей узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 25 мая, в 20.00 и в воскресенье, 26 мая, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, каким образом осуществляется защита прав предпринимателей в Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: что нового подразумевает начавшаяся в России «мусорная реформа»; как прошло в Челябинске празднование Дня славянской письменности и культуры.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00.

В программе «Символ веры» (выходит на канале ОТВ в субботу, 25 мая в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания) будет рассказано о том, как в Челябинске прошли празднования в честь святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, просветителей славянства; митрополит Челябинский и Миасский Григорий ответит на вопросы телезрителей о Божественной благодати, духовничестве и о духовной литературе.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.