Об итогах Недели конкуренции в Челябинске узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 20 октября, в

19.50 и в воскресенье, 21 октября, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают

о том, что обсуждали представители бизнеса и государства на Неделе

конкуренции в Челябинске.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: что может дать столице Южного Урала сервис компании «Интерсвязь» «Умная парковка»; что предпринимается предприятиями и организациями региона для выполнения требований государственной программы «Доступная среда»; какую премьеру готовит Школа вокального искусства к фестивалю «Снежность».

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 20 октября, в 8.45, телезрители узнают о том, как в православных храмах Челябинска встречали ковчег с

частицей мощей святителя Луки Крымского; митрополит Челябинский и Миасский Никодим расскажет о наиболее важных событиях из жизни митрополии.

Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.