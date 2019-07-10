Об итогах выставки «Иннопром-2019» узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 13 июля, в 20.00 и в воскресенье, 14 июля в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что представили на выставке «Иннопром-2019 в Екатеринбурге челябинские компании.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: каких поставщиков ищет компания «Газпром» в Челябинской области; в рамках проекта «Финансовая грамотность» будет рассказано о банковских депозитах и сбережении накоплений населением.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Facebook и ВКонтакте.