Об особенностях современного российского рынка обуви узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 21 апреля, в 19.50 и в воскресенье, 22 апреля, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают о том, почему иностранные компании по-прежнему сохраняют заинтересованность в российском рынке.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: в рубрике «Мое кредо» генеральный директор компании ЗАО «Юничел» Владимир Денисенко расскажет об особенностях современного российского рынка обуви; кто стал победителем ежегодного конкурса энергопотребителей «Золотая опора»; о каком «неизвестном прошлом» говорили на конференции научного общества «Философия истории».

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www.delur.tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.