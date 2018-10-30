Объем валового регионального продукта в Челябинской области за 4 года увеличился на 25%

В Челябинской области с 2014 года объем валового регионального продукта увеличился практически на 25%.

В 2014 году объем ВРП составлял 972 миллиарда рублей, в 2017 году он достиг 1 триллиона 270 миллиардов рублей. Наибольший рост показали обрабатывающие производства, сельское хозяйство, предприятия, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, и строительные кампании. На сегодня Челябинская область занимает 6 место в стране по объему отгруженных товаров, работ, услуг в обрабатывающих производствах.

Губернатор Борис Дубровский считает, что прочный фундамент для южноуральской экономики обеспечивают здоровый протекционизм, поддержка местных предприятий и развитие внутриобластной кооперации.

Индекс промышленного производства по прогнозам на 2018 год составит 102,4%. В прошлом году ИПП превышал плановые показатели по стране и федеральному округу.

За четыре года общий объем инвестиций в основной капитал региона составил 838,1 миллиарда рублей, что вывело Челябинскую область по этому показателю на 25 место среди субъектов России. Благодаря крупным инвестпроектам южноуральцы получили 7818 новых рабочих мест.

По поручению Бориса Дубровского в 2016 году был основан государственный фонд развития промышленности Челябинской области, его основная цель – содействие модернизации и развитию промышленности региона, организации новых производств, а также импортозамещение и развитие экспорта. Фонд профинансировал 8 проектов по развитию промышленных предприятий региона. Сумма займов, полученных предприятиями при поддержке фонда развития промышленности, составила 193,8 миллиона рублей, 74,4 миллиона рублей – из бюджета Челябинской области. Это позволило привлечь в регион 558,3 миллиона рублей инвестиций.

Благодаря последовательной политике регионального правительства на новый уровень вышла областная кооперация, были созданы пять промышленных кластеров: приборостроительный, робототехнический, машиностроительный, арматурный кластер и «УРАЛАГРОМАШ». До конца 2018 года будут созданы еще два – транспортного машиностроения и приводной техники и специальной экипировки. Участие в кластерах позволяет их резидентам рассчитывать на субсидии из федерального бюджета и компенсацию до 50% затрат, связанных с проведением научных разработок и закупкой оборудования.

Еще одно направление развития промышленности, благодаря которому предприятия могут получить значительные налоговые преференции и льготы, – это индустриальные парки. В Челябинской области действуют два частных индустриальных парка – «Станкомаш» и «ММК – Индустриальный парк». В стадии завершения индустриальный парк «Малая Сосновка», прорабатывается открытие парков «Новогорный», «Рудничный» и «Приайский». Региональная законодательная база позволяет резидентам индустриальных парков получать льготу по налогу на прибыль – снижение его до 13,5%, а также обнуление налога на имущество.

«Индустриальные парки работают во многих территориях, эта форма поддержки востребована у инвесторов. По сути, задача у индустриальных парков одна – создать условия, чтобы бизнес мог быстро войти в проект и реализовать свою идею. Собственно, мы этим и занимается. Считаю, что это эффективная форма государственной поддержки и наше конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов», – подчеркивает Борис Дубровский.

По данным Российского экспортного центра, в 2017 году Челябинская область вошла в тройку крупнейших регионов-экспортеров по несырьевому, неэнергетическому экспорту в такие страны, как Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Иран. С 2014 по 2017 годы объем экспорта составил 18 485,3 млн долларов США. Положительно на этом сказался рост объема промышленного производства, так как в его структуре почти 90% составляют черные и цветные металлы. Несмотря на то что продолжают действовать санкции со стороны США и ЕС, в 2017 году экспорт увеличился за счет развития восточноазиатского направления с такими странами, как Индия, Иран, Корея, Китай, Вьетнам, Киргизия.