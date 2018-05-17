Объем вкладов уральцев в Сбербанке превысил 403 миллиарда рублей

В мае 2018 года объем вкладов, размещенных уральцами в Сбербанке, достиг 403,6 миллиардов рублей. По сравнению с началом года прирост составил 5 миллиардов рублей.

При этом в подавляющем большинстве случаев жители Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан держат сбережения в валютах условной «первой тройки» - рублях, долларах США и евро. Более 87% (352,5 миллиардов рублей) из общего объема вкладов номинированы в российской валюте.

Лидерами по размещению вкладов в Сбербанке являются жители Свердловской области – суммарный объем депозитов составил 160,8 миллиардов в рублевом эквиваленте (из них 138 миллиардов – в рублевых депозитах, 19,6 миллиардов – в долларовых, 2,9 миллиардов – в евро, остальное – номинировано в фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских йенах).

Вторым регионом по объему вкладов стала Челябинская область – ее жители хранят в Сбербанке вкладов на сумму 115 миллиардов в рублевом эквиваленте. При этом доля рублевых депозитов тут также подавляющая - 100,1 миллиардов рублей. В долларах и евро южноуральцы разместили соответственно 12,9 миллиардов и 2,1 миллиардов в рублевом эквиваленте. Остальное между собой разделили депозиты в фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Жители Республики Башкортостан держат на депозитах в Уральском Сбербанке 105,9 миллиардов рублей, из них 94 миллиарда – в рублевых депозитах, 9 миллиардов – в долларовых депозитах, 2 миллиарда – в евро. Еще 241 миллион рублей жители республики хранят в фунтах стерлингов и швейцарских франках. В Курганской области объем вкладов в Сбербанке составил 21,7 миллиардов рублевом эквиваленте, из которых 19,7 миллиардов – номинированы собственно в рублях, 1,2 миллиардов – в долларах, 0,7 миллиардов – в евро. Оставшийся 21 миллион рублей курганцы держат в фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Интересно, что у каждого региона наблюдаются собственные валютные предпочтения, которые проявляются в соотношении валют «второй тройки» - фунта стерлингов, швейцарского франка и японской йены. Например, Свердловская область стала единственной территорией, где уральцы сберегают средства в японской йене (1,8 миллионов в рублевом эквиваленте). В Башкирии среди валют «второй тройки» ярко выражен интерес к британской национальной валюте - 85% от всех депозитов, открытых в Уральском Сбербанке в фунтах стерлингов, приходится именно на Республику Башкортостан (226,5 миллионов в рублевом эквиваленте).

В Челябинской области, в отличие от других регионов присутствия Уральского банка Сбербанка, не так популярен швейцарский франк. Если в Свердловской, Курганской областях и Республике Башкортостан в этой валюте хранятся от 15 до 19 миллионов на регион (в рублевом эквиваленте), то на Южном Урале объем депозитов в этой валюте почти в три раза меньше - всего 5,7 миллионов в рублевом выражении. В Курганской области ситуация с популярностью швейцарского франка диаметрально противоположная. Здесь доля вкладов, номинированных в национальной валюте Швейцарии и Княжества Лихтенштейн, в среднем в 8 раз выше аналогичного показателя в других регионах присутствия Уральского Сбербанка.