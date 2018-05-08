Они нам – сельхозоборудование, мы им – минитракторы: Чехия и Южный Урал договорились о сотрудничестве

Южный Урал и Чешская Республика наметили проекты сотрудничества на ниве сельского хозяйства. Наши аграрии планируют привлечь чешских специалистов к реконструкции котельных, строительству энергообъектов и животноводческого комплекса на территории Челябинской области.

На Южный Урал будут организованы поставки сельскохозяйственного оборудования и налажено его совместное производство. В Чехии же готовы приобретать производимые в Челябинской области минитракторы.

Деловые переговоры прошли в Южно-Уральской торгово-промышленной палате при поддержке министерств сельского хозяйства Челябинской области и Чехии и генерального консульства республики в Екатеринбурге.

В состав чешской делегации вошли представители четырех компаний. Интерес ко встрече с ними проявили руководители 26-ти предприятий Челябинской области. Состоялось более 50-ти двусторонних встреч, в ходе которых достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве.

Как прокомментировали итоги переговоров в центре ВЭД ЮУТПП, данный визит стал очередным шагом к развитию взаимовыгодного сотрудничества двух стран, расширению географии внешних связей региона и увеличению объема внешнеторгового оборота с Чешской Республикой.