ПАО «Челябэнергосбыт» признано банкротом

Энергосбытовая компания Челябинской области, бывший гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе - ПАО «Челябэнергосбыт» - признано несостоятельным (банкротом).

Соответствующее решение принял сегодня, 17 июля, Арбитражный суд региона. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Данил Елистратов. Конкурсное производство будет открыто до 15 января 2020 года.

Напомним, что в октябре 2018 года ОАО «МРСК Урала» обратилось с заявлением о признании ПАО «Челябэнергосбыт» несостоятельным (банкротом) в связи с возникновением у должника признаков банкротства. В апреле 2019 года Арбитражный суд области удовлетворил заявление ОАО «МРСК Урала» (входит в ГК «Россети») о введении процедуры наблюдения в ПАО «Челябэнергосбыт» до 17 июля 2019 года. Временным управляющим также был утвержден Данил Елистратов.Он провел анализ финансово-хозяйственной деятельности и проанализировал сделки должника.

Как следует из материалов дела о банкротстве ПАО «Челябэнергосбыт», судом были приняты к рассмотрению требования кредиторов компании на сумму более 24 миллиардов рублей основного долга. По состоянию на 15 июля 2019 года размер требований кредиторов, включенных в реестр, составил 2,8 миллиарда рублей.