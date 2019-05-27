ПАО «ММК» софинансирует проекты малого и среднего бизнеса

Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске ПАО «ММК» приступил к софинансированию проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», сообщает пресс-служба компании.

Софинансирование со стороны ПАО «ММК» предоставляется на конкурсной основе для создания нового или расширения существующего производства. Доля софинансирования составляет до 30% от суммы проекта, но не более 15 млн руб.

Первым воспользовалась данным финансовым инструментом для расширения и локализации своего производства компания «Теплоприбор Экспресс Анализ» - резидент индустриального парка, запустивший в марте 2017 года на площадке парка производство одноразовых датчиков для анализа температуры и химического состава жидкой стали. Потребителями данной продукции являются все крупнейшие металлургические предприятия России.

«Софинансирование – это важный стимул и знак доверия для предприятий, решивших организовать или расширить промышленное производство в Индустриальном парке ММК, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Резиденты Индустриального парка уже пользуются инструментами региональной поддержки, действует лояльная арендная ставка: всего 66 рублей за квадратный метр в месяц, что вдвое ниже средней арендной ставки в Магнитогорске».

Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. «ММК-Индустриальный парк» прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот - обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. На сегодняшний день на площадке находятся 26 резидентов. Детальная информация об Индустриальном парке ММК находится по ссылке www.mmk.ru/indpark