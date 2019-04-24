Пенсионеры Челябинской области майскую пенсию получат раньше установленного срока

Управление пенсионного фонда по Челябинской области разъяснило порядок выплаты пенсий южноуральским пенсионерам в предстоящие в мае праздничные и выходные дни.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс- службе ОПФР по Челябинской области, выплата пенсий за праздничные дни мая будет профинансирована уже в апреле.

Почтальоны начнут доставлять пенсии и другие выплаты раньше предусмотренного графика.

Так, пенсионеры, которые приносят пенсию 2 и 4 числа в мае получат деньги 4 и 5 числа.

Пенсия за 9 мая будет разноситься 6, 7 и 8 числа. Тем, у кого выплаты приходятся на 12 число, получат свою пенсию 10 или 11 мая.

Пенсионеры Курчатовского, Металлургического и Тракторозаводского районов Челбяинска (им пенсию доставляют альтернативные организации) начнут получать майские выплаты с 4 числа согласно графикам выплаты.

Пенсионеры, получающие выплаты через банки, в мае 2019 года получат пенсии в соответствии с действующим графиком.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства. Адреса и номера справочных телефонов территориальных управлений ПФР размещены на официальном сайте ПФР во вкладке ОПФР по Челябинской области в разделе Контакты и адреса - Структура отделения.

Напомним, в 2019 году майские праздники будут продолжительными за счет переноса выходных дней с новогодних каникул.

Выходные суббота, 5 января, и воскресенье, 6 января, которые попали на период новогодних праздников, перенесены на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая. Первомай россияне будут отмечать пять дней – со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая. День Победы будут праздновать четыре дня - с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.