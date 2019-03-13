Пенсию будут индексировать сверх прожиточного минимума

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области поддержали законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Проект закона принят Госдумой уже в первом чтении.

«Депутаты Заксобрания области направили положительный отзыв на законопроект направлен в Государственную думу», - сообщил председатель Законодательного Собрания региона, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.

«Данный законопроект – оперативная реакция на поручения, которые озвучил в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин», - напомнил спикер.

Напомним, пенсионерам, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума, выплачивают социальные доплаты из регионального или федерального бюджетов.

До настоящего момента размер социальной доплаты уменьшался в случае, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превышал прожиточный минимум. Глава государства назвал недопустимой такую ситуацию и потребовал устранить возникшую несправедливость.

Соответствующий законопроект был оперативно внесен в парламент страны, направлен в регионы для получения обратной связи. Накануне Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О государственной социальной помощи», направленные на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума.

Законопроектом предусматривается, что размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не будет пересматриваться (уменьшаться) в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. То есть после принятия закона малообеспеченные пенсионеры получат в полном объеме и доплаты, и проиндексированную пенсию, уточнили в пресс-службе Госдумы.

На следующей неделе законопроект планируется принять в окончательном варианте.

Законопроект коснется почти 5 миллионов неработающих малообеспеченных пенсионеров. Перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года.