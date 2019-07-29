Переплата больше 130 миллионов: Челябинск намерен купить дорогущие автобусы с криобаками

Челябинские чиновники хотят закупить 33 автобуса, которые значительно дороже своих аналогов из-за возможности заливать жидкий метан в криобак. Общественники требуют, чтобы прокуратура и контрольно-счётная палата проверила эту закупку с точки зрения целесообразности расходования бюджетных средств.

Активисты «Гражданского патруля» обнаружили две практически идентичные пары государственных закупок автотранспорта, одна из которых с весомой переплатой. Как оказалось, в каждой из госзакупок предлагается закупить по 33 автобуса с совершенно одинаковыми техническими характеристиками, за исключением агрегатного состояния заправляемого в автобус метана.

Как сообщили в пресс-службе «Гражданского патруля», в первой закупке метан нагнетается компрессором в баллоны под давлением, во второй – заливается в жидком состоянии в криобак. За эту функцию, никак не улучшающую характеристики автобуса, администрация готова переплатить более 131 миллионов рублей, на которые можно было купить еще 14 автобусов на компримированном природном газе.

«При этом город не получит никаких преимуществ, предприятие получит лишь сложности с обслуживанием незнакомого ранее оборудования. Газ должен постоянно охлаждаться, если холодильная установка сломается - метан начнёт переходить из жидкого состояния в газообразное и выходить в атмосферу. К тому же криобак занимает много места и потому задней площадки у автобуса нет - там огромный шкаф», - прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» Александр Агарков.

Кроме того, сжиженным метаном в России заправляет всего одна компания – «Новатэк», то есть предприятие будет сильно зависеть от цены на топливо, который выставит компания. В то время, как заправляющих сжатым метаном в Челябинске - четыре. И, если одна завысит цены - можно уйти на другую.

Активисты «Гражданского патруля» обратились в контрольно-счётную палата Челябинской области, управление федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, прокуратуру города Челябинска и правительство Челябинской области с просьбой проверить закупку с точки зрения целесообразности расходования бюджетных средств.