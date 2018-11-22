Первый застройщик Челябинской области открыл эскроу-счет в Сбербанке

ООО Специализированный Застройщик «Дельта» открыло первый в Челябинской области эскроу-счет в Сбербанке. На нем будут аккумулироваться средства покупателей квартир в ЖК «Олимпийский», который расположен в поселке Рощино в пригороде Челябинска.

На Южном Урале это первый эскроу-счет, открытый в соответствии с новой системой финансирования долевого строительства, предусмотренной 214-ФЗ. Квартиры в ЖК «Олимпийский» продаются по договорам участия в долевом строительстве, и покупатели будут вносить денежные средства на этот счет в Сбербанке - всю стоимость квартиры сразу или в рассрочку. Банк депонирует (блокирует) внесенные средства покупателей до окончания строительства и перечислит их застройщику только после введения дома в эксплуатацию.

Привлечение средств дольщиков на счета эскроу минимизирует риски потери вложений дольщиков в случае «заморозки» строительства жилого дома. Если объект не будет завершен, средства в полном объеме вернутся дольщикам. Деньги, находящиеся на счетах эскроу, подлежат страхованию в Агентстве страхования вкладов (АСВ) в размере 100% от депонированной суммы.

«Реализация этого нового расчетно-обеспечительного инструмента с ООО Специализированный Застройщик «Дельта» прошла в сжатые сроки и в условиях постоянного взаимодействия. Для участников долевого строительства эскроу-сопровождение - это возможность усилить защиту своих прав, а застройщику банк, как эскроу-агент, обеспечивает контроль за всеми операциями по счету и соблюдение сторонами установленных договором условий по распоряжению денежными средствами на счете», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Эскроу-счет в Сбербанке будет действовать до сдачи жилого дома в ЖК «Олимпийский» и регистрации права собственности хотя бы на одну квартиру в нем. Строительство объекта ООО Специализированный Застройщик «Дельта» осуществляет за счёт собственных и кредитных средств банка и, по условиям декларации, планирует завершить его в III-м квартале следующего года.

«ЖК «Олимпийский» - один из наших крупных объектов, который становится все более популярным среди горожан, уставших от шума и смога мегаполиса. На текущий момент уже реализовано 15% застройки и открытие эскроу-счета в Сбербанке позволит нам быстрее адаптироваться к новым условиям рынка недвижимости, который претерпевает существенную трансформацию», - говорит Наталья Торсунова, директор ООО Специализированный Застройщик «Дельта».

Напомним, переход застройщиков на эскроу-счета будет обязательным с июля следующего года. С помощью этого механизма застройщики могут снижать процентную ставку по кредиту в банке в зависимости от темпов продажи квартир: чем больше поступит денег на счета эскроу, тем ниже процентная ставка.