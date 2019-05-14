Посевная кампания в Челябинской области набирает темпы

Аграрии Челябинской области набрали хороший темп посевной кампании. По состоянию на 13 мая засеяно яровыми культурами практически четверть от запланированной площади - 388 тысяч из 1 миллиона 722 тысяч гектаров. Это в два с половиной раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре минсельхоза области, установившаяся в регионе тёплая погода торопит аграриев провести посев яровых в максимально влажную почву и обеспечить хорошие условия для всходов.

На 13 мая в области посеяно 268 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, более 80 гектаров масличных – 44% от плана. Ведётся посадка картофеля и посев овощей открытого грунта.

В передовиках посевной числятся южные районы области: Варненский (27% ярового сева), Верхнеуральский (32%), Пластовский (33%), Кизильский (30%), а также Красноармейский (36%), Аргаяшский (30%) и Чебаркульский (26%) районы. Самый большой объём посевных работ предстоит осилить аграриям Брединского района – 189 тысяч гектаров. В нём уже посеяно 42 тысячи гектаров яровых.

В этом году увеличатся посевы зерновых, в том числе пшеницы твердых сортов, а также фуражных культур. Техническими (масличными) культурами планируется занять почти 180 тысяч гектаров. До 1 июня основой сев - зерновых, зернобобовых и масличных - будет завершён.

Фото представлено пресс-службой минсельхоза Челябинской области