Посевная в Челябинской области перешагнула экватор

В Челябинской области посевная перешагнула экватор. Прошедшие дожди несколько снизили темпы сева, но все полевые работы, по заверению специалистов, будут выполнены в необходимые сроки.

По данным на 20 мая в регионе посеяно более 860 тысяч яровых культур, это 50% планируемых площадей. Зерновых и зернобобовых культур посеяно 645 тысяч гектаров. Это 47%, масличных – 133 тысяч гектаров. Это 74%. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза.

В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах идёт активная посадка картофеля и сев овощей. Также в этом году аграрии ускорили сроки внесение минеральных удобрений. По оперативным данным уже внесено 10,6 тысяч тонн минеральных удобрений в физическом весе, в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше 50% ярового сева уже произведено в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Верхнеуральском, Еткульском, Кунашакском, Октябрьском, Пластовском, Сосновском, Троицком, Увельском и Чебаркульском районах.