Посевная в Челябинской области выходит на финишную прямую

На Южном Урале завершается посевная кампания. Ее темп значительно быстрее, чем годом ранее.

Посевные работы в Челябинской области приближаются к завершению. По оперативным данным областного министерства сельского хозяйства на 27 мая, яровыми культурами засеяно 80 процентов плановой площади - один миллион 364 тысячи гектаров из 1 миллиона 722 тысяч гектаров.

Благодаря наличию во многих хозяйствах высокопроизводительных посевных комплексов, выполняющих одновременно несколько агротехнических операций, ежедневная выработка в целом по региону достигла 80 тысяч гектаров полей. Темп посевной кампании текущего года значительно быстрее, чем годом ранее, когда было засеяно 70% запланированной пашни. Об этом сообщает пресс-службе регионального минсельхоза.

Наибольшую площадь занимают зерновые и зернобобовые культуры. На текущую дату пшеницей, ячменём и другими культурами засеяно один миллион 75 тысяч гектаров, это составляет 78% от запланированного.

Технические, или масличные культуры посеяны на 96 процентов, площадь посева подсолнечника, рапса, льна составила к 24 мая 173 тыс. га. Площадь посадки картофеля во всех категориях хозяйств составила 30 тысяч гектаров (97%), посев овощей открытого грунта во всех хозяйствах выполнен на 90%.