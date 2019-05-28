Правительство Челябинской области простимулирует содействие занятости южноуральцев

Правительство Челябинской области утвердило поправки в государственные программы «Содействие занятости населения Челябинской области» и «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы».

Соответствующее решение принято 28 мая на заседании регионального правительства, которое провел врио губернатора Алексей Текслер.

Как доложил и.о. начальника главного управления по труду и занятости населения области Владислав Смирнов, поправки в госпрограмму «Содействие занятости населения Челябинской области» нацелены на стимулирование предприятий к повышению производительности труда.

В рамках реализации проекта в 2019 и 2020 годах планируется организовать переобучение и повышение квалификации 501 работника предприятия (ежегодно), в том числе находящихся под риском высвобождения. На эти цели будет направлено 63,1 миллиона рублей в течение двух дет. В том числе в 2019 году из федерального бюджета выделят 40,9 миллиона рублей, из областного – 2,15 миллиона рублей. В 2020 году программа будет финансироваться только из региональной казны. Планируется предусмотреть 20 миллионов рублей.

Корректировка программы «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» связана с приведением финансовых показателей в соответствии с бюджетом на текущий год и соблюдением уровня софинансирования, установленного Соглашением между Правительством Челябинской области и МВД России: 81% - федеральные средства и 19% - областной бюджет.

Общий объем финансирования программы в 2019 году составит 13,3 миллиона рублей, в том числе областной бюджет – 2,5 миллиона рублей, федеральный бюджет – 10,8 миллиона рублей.

Помимо этого, областное правительство утвердило порядок и условия предоставления субсидий на возмещение расходов работодателей на реализацию мероприятий по содействию занятости отдельных категорий граждан (инвалидов и освобожденных из мест лишения свободы). Помимо этого субсидии будут предоставляться индивидуальным предпринимателям из числа безработных граждан, осуществляющим свою деятельность в моногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда на создание собственного дела, а также индивидуальным предпринимателям (из числа безработных граждан), имеющим инвалидность.

Так, работодатели (за исключением государственных и муниципальных учреждений) смогут получать субсидии до 16 тысяч 714,36 рубля в месяц за трудоустройство каждого освобожденного из мест лишения свободы. Размер субсидии на возмещение затрат работодателю на оплату труда трудоустроенного инвалида, а также на оплату труда наставника трудоустроенного инвалида составит до 16 тысяч 714,36 рублей в месяц.

Такая же сумма предусмотрена на возмещение затрат работодателю на оплату труда трудоустроенного безработного гражданина, проживающего в моногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда.

Предприниматели из числа безработных граждан, имеющих инвалидность, и жители моногородов с напряженной ситуацией на рынке труда смогут рассчитывать на субсидию в размере 67 тысяч 620 рублей при создании собственного дела.

Работодатель сможет получить до 8 тысяч 357,18 рубля в месяц при трудоустройстве несовершеннолетнего южноуральца в возрасте от 14 до 18 лет, находящегося в трудной жизненной ситуации.

На возмещение затрат работодателю на переобучение, повышение квалификации

работников предприятий предусматривается 60 тысяч рублей, затраты на работников предпенсионного возраста компенсируются в большем размере – 68,5 тысячи рублей. В первом случае период возмещения затрат не более двух месяцев, во втором – не более трех месяцев.

Источниками финансирования мероприятий являются средства областного бюджета, а в рамках нацпроектов – и средства из федерального бюджета.