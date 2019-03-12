Предпенсионеры получат право на алименты от детей и бывших супругов

Граждане предпенсионного возраста смогут получать алименты от детей и бывших супругов.

Соответствующий законопроект, вносящий изменения в статью 169 СК РФ, принят Госдумой в окончательном, третьем чтении.

На сегодня право на алименты по нетрудоспособности имеют женщины 55 лет и старше и мужчины с 60 лет. Поправки в закон распространят это право и на граждан предпенсионного возраста.

Как ранее пояснял председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, основанием для возникновения права на получение алиментов является нетрудоспособность.

«Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них», - пояснял депутат.

Кроме того, по его словам, нетрудоспособные граждане могут претендовать на получение алиментов от супруга и даже бывшего супруга (если нетрудоспособность наступила до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака). «Также право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха», — разъяснял Павел Крашенинников.

Свой предпенсионный статус граждане смогут подтвердить через сайт пенсионного фонда России.