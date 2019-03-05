Предприниматели Магнитки рассказали бизнес-омбудсмену о волнующих их проблемах

Вопросы размещения нестационарных торговых объектов, организации муниципальных торгов и дробления бизнеса были рассмотрены на состоявшейся в Магнитогорске встрече уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова с местным бизнес-сообществом.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, в работе «круглого стола» приняли также участие глава Магнитогорска Сергей Бердников, председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр Морозов, депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев, заместители главы города, главы районов, представители Законодательного Собрания Челябинской области, регионального Минэкономразвития, УФАС, УФНС, МВД, прокуратуры, муниципальных учреждений и представители предпринимательских объединений.

По словам Сергея Бердникова, за год количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе металлургов увеличилось на 1,3% - до 17 тысяч 702, оборот малого и среднего бизнеса вырос на 5,7%, но экономическая ситуация не блестящая. Местные бизнесмены не вполне удовлетворены состоянием земельных и арендных отношений, размещением нестационарных торговых объектов, законностью и обоснованностью проверок контрольно-надзорными органами. Отмечаются усиление давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, несоответствия рекламных конструкций единому внешнему архитектурному облику города.

Бизнес-омбудсмен Александр Гончаров заявил, что от мер точечной поддержки малого и среднего бизнеса необходимо переходить к созданию нормального делового климата. Так, представители профсоюза предпринимателей «Магнитка Бизнес» ждут принятия федерального закона о нестационарной торговле и юридической ясности в теме дробления бизнеса. Местные производители заинтересованы в сохранении практики закупок у одного поставщика по прямым контрактам с муниципалитетом.