Присылайте свои новости

Предприниматели Миасса рассказали о своих проблемах  бизнес-омбудсмену Александру Гончарову
Фото: 
Валерий Иванов
Экономика
Сегодня, 09:49
Автор: 
Дмитрий Зобков

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров провел в  Миассе круглый стол «О проблемах и путях развития предпринимательства в Миасском городском округе» и выслушал жалобы представителей местного бизнес-сообщества.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Александра Гончарова Ольга Смирнова, во встрече также приняли участие глава администрации Миасского городского округа Григорий Тонких, председатель Собрания депутатов Миасского городского округа Евгений Степовик, представители региональных Минэкономразвития и Минтарифа, Государственного контрольного управления, УФАС, УНФС, сотрудники администрации Миасса, представители городской  прокуратуры, вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков. Предпринимателей познакомили с возможностями, которые предоставляет для бизнеса статус ТОСЭР - территории опережающего социально-экономического развития с льготным налогообложением, который недавно получил Миасс. Были подробно рассмотрены последние изменения в налоговом законодательстве,  меры и инструменты  государственной поддержки предпринимательства, методики формирования тарифов на обращение с ТКО и естественных монополий.

За год  количество предпринимателей- юридических лиц, зарегистрированных в Миасском округе выросло со 180 до  232,  индивидуальных предпринимателей – увеличилось с пяти тысяч 200 до пяти тысяч 350, зарегистрировано пять тысяч 68 онлайн-касс.

По словам Александра Гончарова при этом Миасс находится на третьем месте после Челябинска и Магнитогорска по количеству предпринимательских обращений к бизнес-омбудсмену. Только за 2018 год от местных предпринимателей  поступило 22 жалобы, связанные, в основном, с нарушениями прав бизнеса в земельных и арендных отношениях. Жалобы касались также вопросов по  размещению нестационарных торговых объектов (НТО,

ларьков, киосков, павильонов). Предприниматели жаловались на «кабальные условия договоров» на вывоз ТКО, когда поставщик услуги может просто не вывезти мусор в срок и

санкции за такие нарушения не предусмотрены. Были жалобы и на навязывание дорогих мусорных контейнеров – с этим столкнулись бизнесмены, воспользовавшиеся своим правом самостоятельно оборудовать площадки для вывоза ТКО.

Автор: 
Дмитрий Зобков
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