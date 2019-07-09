Предпринимателям рассказали об особенностях взаимодействия с новым поставщиком электроэнергии

Все юридические лица в Челябинской области должны до 1 сентября заключить договор с новым поставщиком электроэнергии в регионе - ООО «Уралэнергосбыт». Потребители, не выполнившие это условие, могут остаться без электроэнергии.

Сегодня, 9 июля, в Законодательном Собрании Челябинской области состоялось расширенное совещание руководства «Уралэнергосбыт» с представителями бизнеса области. В нем приняли участие более 50 представителей крупных промышленных предприятий региона.

«Мы решили организовать встречу с предпринимателями региона, чтобы показать нашу открытость к общению и готовность вести прямой диалог с представителями бизнеса», - подчеркнул генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

В энергосбытовой компании уточнили, что к предпринимателям, не заключившим в письменной форме договор на поставку электроэнергии до 1 сентября 2019 года, будут применены санкции, вплоть до ограничения режима электропотребления. Договоры будут направлены в адрес потребителей до середины июля.