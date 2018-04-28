Предприятия РМК стали лауреатами конкурса социальных достижений «Меняющие мир»

В Челябинске состоялась церемония награждения победителей XV областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир». В конкурсе принимают участие социально активные предприятия, осуществляющие благотворительную деятельность на территории Южного Урала. Его организаторами выступает Законодательное собрание, правительство и Общественная палата Челябинской области.

По итогам 2017 года обладателями премии «Меняющие мир» стали сразу два предприятия Русской медной компании: ЗАО «Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская область) в номинации «Лучший работодатель», а ЗАО «КМЭЗ» (г. Кыштым, Челябинская область) – в номинации «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей».

На предприятии «Карабашмедь» работает более 1300 человек – это свыше 10% населения Карабаша. За прошедший год на социальные программы для работников (помимо тех, которые предусмотрены трудовым законодательством) завод направил более 67 млн рублей. Социальные программы для сотрудников охватывают широкий круг направлений: охрану труда, санаторно-курортное оздоровление, переобучение и повышение квалификации, медицинское обслуживание, поддержку материнства и детства, спортивные и досуговые мероприятия и др.

«Завод Карабашмедь» исторически градообразующее предприятие и крупнейший работодатель Карабаша. Поэтому на нас лежит большая ответственность не только за самих работников предприятия, но и за членов их семей, и за ветеранов-металлургов. «Карабашмедь» уделяет большое внимание улучшению качества жизни карабашцев, сохранению здоровья заводчан, повышению культуры производства, созданию комфортных условий для занятий спортом и полезного досуга детей и взрослых, - прокомментировал генеральный директор ЗАО «Карабашмедь» Андрей Ханжин. В 2017 году мы завершили ремонт санатория-профилактория «Синегорье», открыли новый спорткомплекс «Металлург». Сейчас в Карабаше строится многофункциональный досуговый центр, есть планы по масштабному преображению центральной площади города. Мы делаем все, чтобы нашим сотрудникам было комфортно работать на «Карабашмеди» и жить в Карабаше».

«Кыштымский медеэлектролитный завод» получил высокую оценку жюри конкурса «Меняющие мир» за благотворительную деятельность и социальные проекты, направленные на поддержку образования, культуры и искусства, помощь талантливым детям, популяризацию спорта и традиционных ценностей. На социальные проекты в Кыштыме и Челябинской области в 2017 году КМЭЗ направил более 73 млн рублей. Средства были направлены на создание пешеходной зоны и благоустройство исторической набережной у открытого после реконструкции памятника истории и архитектуры 1913 года – Народного дома. Завод помог отремонтировать ДК металлургов, оплатил роспись церкви Святителя Николая Чудотворца и реализовал ряд других значимых проектов.

«Кыштымский медеэлектролитный завод» - ровесник города, поэтому на протяжении всех 260 лет истории развитие предприятия и Кыштыма всегда шло параллельно. Для нас большое значение имеет не только создание комфортной социальной инфраструктуры, но и сохранение культурного и исторического наследия Кыштыма, повышение его туристической привлекательности. Уже второй год подряд мы заключаем договор социального партнерства с администрацией Кыштымского городского округа, однако наша помощь городу никогда не ограничивается этим документом. Мы всегда готовы откликнуться на срочные актуальные потребности Кыштыма», - отметил генеральный директор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев.

В планах на 2018 год у предприятий-победителей – еще больше социально значимых инициатив, направленных как на сотрудников, так и на жителей территорий присутствия. Так, КМЭЗ планирует перенос и реставрацию легендарного чугунного фонтана, установленного в Кыштыме в 1846 году. А «Карабашмедь» планирует достроить многофункциональный досуговый центр.

«Конкурс задумывался прежде всего как возможность узнать и рассказать о людях, всегда готовых поделиться не только материальными благами, но и наполнить светом жизнь окружающих, - рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров. Убежден, что социально ответственный бизнес является более успешным и устойчивым, Понимают это и сами предприниматели. Многие из них участвуют в конкурсе ежегодно и побеждают».

Справка

В 2018 году в конкурсе приняли участие 40 организаций, в том числе 13 крупных компаний, 3 средних и 14 малых организаций (из них 1 индивидуальный предприниматель), а также 10 некоммерческих организаций.

Конкурсная комиссия признала победителями 31 компанию в четырех номинациях: «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей», «Информационная поддержка», «Благотворительная деятельность некоммерческих организаций», «Лучший работодатель». Участники конкурса оценивались по соотношению объема социальных инвестиций к численности работников и к выручке предприятия и по социальной значимости проводимых мероприятий.

За все годы проведения конкурса его участниками стали более 400 компаний. Объем ежегодно оказываемой ими благотворительной помощи превысил 3 млрд. рублей.