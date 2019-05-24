Представители ЮУТПП вновь удостоены премией ЗСО в сфере поддержки бизнеса

Законодательное Собрание Челябинской области в честь Дня российского предпринимательства вручило ежегодные премии за поддержку и развитие предпринимательства, среди лауреатов – сразу три представителя Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, представители палаты награждаются этими престижными премиями уже четвертый год подряд. В 2019 году лауреатами стали первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов, член совета палаты, генеральный директор Челябинского компрессорного завода, председатель Российского-Казахстанского делового совета Альберт Ялалетдинов, а также член комитета по предпринимательства, работе с предприятиями малого и среднего бизнеса Яна Томская.

По словам президента ЮУТПП Федора Дегтярева, палата всегда стояла и стоит на страже интересов предпринимательства, совпадающих с интересами государства, страны и региона. Организация работает в тесном диалоге с властью, активно взаимодействует с Законодательным Собранием Челябинской области со дня своего основания, ежегодно направляя десятки предложений и инициатив бизнеса по совершенствованию законодательной базы. Многие из них принимаются и находят свое отражение не только в законах, но и в государственных программах по поддержке бизнеса, о которых законодатели лично информируют предпринимательское сообщество на организуемых палатой встречах.

Одним из важных направлений деятельности ЮУТПП является продвижение производимой в Челябинской области продукции на российские и зарубежные рынки. Сейчас особое внимание уделяется работе с Республикой Узбекистан. Для содействия продвижению российского бизнеса на территории Узбекистана и увеличения внешнеторгового оборота между странами в феврале 2019 года при содействии Российско-Узбекского делового совета и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в Челябинске была открыта первая и пока единственная в России Торговая площадка Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи. На электронных площадках биржи можно выставлять различную продукцию, заключать сделки по рыночным ценам, быстро и легко находить контрагентов, участвовать в закупках предприятий Узбекистана с государственным капиталом. Предприятия Челябинской области получили уникальную возможность эффективного продвижения своей продукции на самом перспективном рынке.

-Практически полезной может стать совместная с Законодательным Собранием работа по использованию Челябинской областью весьма эффективного инструмента межпарламентского сотрудничества в интересах продвижения продукции южноуральских предприятий на перспективные региональные рынки, - подчеркнул Федор Дегтярев.