Южноуральский бизнес не согласен с новым порядком тарифного регулирования

На площадке Законодательного Собрания Челябинской области по инициативе Союза промышленников и предпринимателей и нового гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе – компании «Уралэнергосбыт» - представители регионального бизнес-сообщества обсудили острые вопросы тарифного регулирования энергосбытовой деятельности.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» Ольга Смирнова - пресс-секретарь уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова, в совещании приняли участие министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц, руководитель УФАС по Челябинской области Анна Козлова, вице-президент Союз промышленников и предпринимателей Семен Мительман, заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области, руководитель регионального отделения «Деловой России» Константин Захаров, представители Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и крупных промышленных предприятий Южного Урала. Собравшиеся выразили озабоченность по поводу увеличения энергосбытовой надбавки для разных категорий потребителей от 2 до 3,2 раза.

Столь резкий рост обусловлен решениями, ранее принятыми на федеральном уровне. Новая методика была утверждена Федеральной антимонопольной службой еще в ноябре 2017 года и должна была применяться «Челябэнергосбытом» с первого июля 2018 года. Однако, из-за утраты компанией статуса гарантирующего поставщика и временной передачи его функций «МРСК Урала – «Челябэнерго», нововведения были отложены на год. С июля 2019 года гарантирующим поставщиком электроэнергии для 43 с половиной тысяч юридических лиц и 1,4 миллиона физических лиц в Челябинской области стала компания «Уралэнергосбыт». В результате новая методика эталонных затрат вновь стала актуальной. Сейчас наблюдается опережающий рост цен на оптовом рынке электроэнергии на 12%. С 2011 года эта деятельность государством не регулируется, а цена на электроэнергию определяется балансом спроса и предложения.

При распределении регионов по группам Челябинская область ошибочно была приравнена к таким субъектам РФ, как Татарстан и Свердловская область, где средняя величина зарплаты в реальном секторе экономики в два раза больше, чем на Южном Урале.

По мнению бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, в результате применяемая в регионе «эталонная формула» приведет к некорректной величине надбавок. Необходимо поднимать эту проблему, принимать поправки.

Участники совещания приняли решение создать совместную рабочую группу с участием СПП, ЮУТПП, «Деловой России» и «ОПОРЫ РОССИИ», а также министерства тарифного регулирования и энергетики для проработки вариантов решений федерального и регионального уровня, направленных на исправление ситуации.