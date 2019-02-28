Представители южноуральского бизнеса оценили послание Владимира Путина Федеральному собранию

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, второго марта, в 20.00 и в воскресенье, третьего марта, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как представители бизнеса Челябинской области оценивают послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, мнения предпринимательского сообщества комментирует региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров. Также в выпуске: какие системные проблемы взаимоотношений бизнеса и власти необходимо решать в первую очередь –

мнение участников экспертного совета при Челябинском бизнес-омбудсмене; какие новые возможности откроют для челябинцев «умные» домофоны; будет ли территории рядом с храмом Александра Невского в Челябинске возвращено историческое название и как меценатство развивается в современной России – репортаж со встречи митрополита Челябинского и Миасского Григория и предпринимателя, мецената, основателя канала «Царьград» Константина Малофеева.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.