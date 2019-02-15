При поддержке РМК будет реализован проект брендирования территорий

В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи 2019» 14 февраля состоялось награждение победителей конкурса социальных проектов «Инносоциум», организованного Фондом «Росконгресс», Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» и Русской медной компанией (АО «РМК»). Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, генеральный директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и директор социальных программ Фонда «Росконгресс» Елена Маринина вручили дипломы победителям в трех номинациях - «Активное долголетие», «Инклюзивное общество» и «Развитие территорий». Победителей выбирали среди более чем ста проектов.

«Уверен, что всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» будет развиваться. Искренне надеюсь, что те студенты, кто сегодня получили первую поддержку, не остановятся на достигнутом, будут развивать свою деятельность, двигаться вперед и вести за собой. Хочу выразить благодарность фонду и партнерам, которые поддерживают такие инициативы. Сегодня сделан первый шаг, но это должно стать доброй традицией», - отметил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

В рамках соглашения, подписанного с фондом «Росконгресс» на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году, РМК выступила партнером номинации «Развитие территорий» конкурса «Инносоциум». Компания оказала финансовую поддержку проведению конкурса и реализации проекта-победителя. Им стал проект «За гранью суровости» Светланы Панюковой, направленный на создание брендов территорий, популяризацию массового спорта и активного образа жизни, активизацию общественной деятельности, гражданского участия и инициатив местных жителей и сообществ.

«Вовлечение местных сообществ в улучшение качества жизни — одна из приоритетных задач социальной политики Русской медной компании. Мы видим позитивный эффект конкурса социальных инициатив «Измени свой город к лучшему» на территориях присутствия РМК и знаем, что активные, любящие свою малую родину люди могут действительно менять мир к лучшему», - прокомментировала вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова:

В направлении «Активное долголетие» победителем стала Ольга Молоствова с проектом «Образовательный курс ландшафтного дизайна «Возле дома», который призван социализировать и повышать занятость людей пожилого возраста. В номинации «Инклюзивное общество» победу одержала Ирина Святскова с проектом «Аудиоспектакли по чувашским народным сказкам и легендам для незрячих детей».