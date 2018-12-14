Продукция челябинского завода «Трубодеталь» вновь вошла в сотню лучших товаров России

Изготовленные входящим в состав Объединной металлургической компании челябинским заводом «Трубодеталь» соединительные детали и узлы трубопроводов для Сургутской ГРЭС-2 удостоены диплома конкурса «100 лучших товаров России» и отмечены статусом «Новинка года».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Трубодеталь», новая продукция произведена из жаропрочной ковано-точеной трубы с большой толщиной стенки и рассчитана на 200 тысяч часов, или почти 23 года, непрерывной работы в режиме высоких температур - более 500 градусов Цельсия при давлении более четырех мегапаскалей. Для комплектации поставленных заказчику изделий специалисты предприятия изготовили гнутые отводы с большой толщиной стенки и наружным диаметром, а также малым радиусом изгиба. Сварка продукции тоже была произведена по новой для завода технологии: детали фиксировались в неповоротном положении, а для сопутствующего подогрева зоны сварного соединения применялись две установки локального нагрева труб, которые использовались и для термообработки соединений сразу после окончания сварки без перемещения изделия. Специалисты-сварщики, работавшие над выполнением этого заказа, проходили аттестацию в Национальном агентстве контроля сварки.

В рамках церемонии награждения знаком «Отличник качества» отмечен контрольный мастер цеха по изготовлению отводов, окраске и упаковке №3 Александр Гладких, который участвовал в отработке технологии изготовления и организации работ по контролю качества отводов, гнутых токами высокой частоты, из труб теплостойкой стали для Сургутской ГРЭС-2.

По словам управляющего директора АО «Трубодеталь» Дмитрия Маркова, рынок тепловой и атомной энергетики – относительно новое для завода направление. Постепенно предприятие осваивает эти сложные в исполнении и наукоемкие виды продукции, которые получают высокую оценку на всероссийском уровне. В 2014 году в конкурсе «100 лучших товаров» были отмечены изготовленные заводом отводы для паропроводов тепловых станций, в 2018 – изделия для Сургутской ГРЭС-2. Можно с уверенностью сказать, что АО «Трубодеталь» успешно вошло на рынок теплоэнергетики.

Конкурс «100 лучших товаров России» существует с 1998 года. Он организован Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии (ныне Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии), Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и качество». Завод «Трубодеталь» участвует в конкурсе с 2004 года, а его продукция регулярно становится победителем этого конкурса и удостаивается статуса «Новинка года».

АО «Трубодеталь» - одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром от 57-ми до тысячи 420-ти миллиметров. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тысяч тонн деталей в год с номенклатурой более тысячи типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении.