Продукция ММК на международной выставке в Узбекистане

В Ташкенте начала работу юбилейная 20-я Международная строительная выставка UzBuild-2019, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.

Узбекистан – один из ключевых рынков сбыта ММК. В 2018 году поставки металлопродукции Магнитки в эту страну достигли 360 тыс. тонн, что составило более четверти отгрузки в страны СНГ и порядка 85% всех продаж в страны Средней Азии.

В этом году ММК представляет на выставке UzBuild-2019 широкий сортамент металлопродукции с акцентом на металлопродукцию строительного назначения. Это горячекатаный и холоднокатаный лист, сортовой прокат, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием, а также метизная продукция.

Выставка UzBuild 2019 проходит с 27 февраля по 1 марта 2019 года в национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр» в Ташкенте. В ней принимают участие более 230 местных и международных производителей и поставщиков из 20 стран мира.

Международную выставку UzBuild посетят представители предприятий оптовой и розничной торговли, строительных и ремонтных организаций, архитектурных и дизайн-бюро, заинтересованные в выборе качественных и современных материалов для бизнеса.

В прошлом году число уникальных посетителей выставки составило около 10 тысяч человек, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».