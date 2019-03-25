Продукция «Уралкуза» одобрена морским регистром судоходства

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») подтвердил статус официального изготовителя поковок для морских судов, сообщает пресс-служба компании. Производство заготовок деталей для судовых двигателей проверили эксперты Российского морского регистра судоходства.

На «Уралкузе» изготавливают заготовки деталей из углеродистой и легированной стали для судовых двигателей: коленчатых валов и шатунов, которые в дальнейшем используются в корабельных силовых энергетических установках (дизельных двигателях и дизель-генераторах).

Российский морской регистр судоходства – государственное учреждение технического надзора и классификации морских судов, отвечает за безопасность мореплавания и охраны человеческой жизни на море, разрабатывает стандарты сохранности грузов и экологической безопасности.

Свидетельство о признании завода «Уральская кузница» официальным изготовителем поковок для морских судов выдано Российским морским регистром судоходства в 2015 году. Представители регистра ежегодно приезжают на завод с инспекционной проверкой для подтверждения сертификата. Эксперты оценивают качество продукции, ее соответствие нормативно-технической документации, условия труда, уровень квалификации персонала, исправность оборудования, контроль готовой продукции, систему менеджмента качества.