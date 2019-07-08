Присылайте свои новости

«Продвинутые» пользователи Челябинска ежемесячно используют более 25 ГБ мобильного интернета
Фото: 
Валерий Иванов
Экономика
Сегодня, 14:12

Билайн составил рейтинг интернет-активных горожан

Самыми активными пользователями 4G интернета Билайн стали челябинцы, которые следят за всеми технологическими новинками, регулярно обновляют гаджеты, пользуются всевозможными интернет-сервисами. 100% из них выбирают сеть 4G, а объем их ежемесячного интернет-трафика превышает более 25 ГБ. Именно данная категория абонентов активно размещает в различных соцмедиа контент о полезных сервисах и устройствах, делая популярными еще никому неизвестные новинки. Они составляют 10% от общего числа клиентов Билайн в Челябинске.

В топ самых активных пользователей мобильного интернета с объемом около 4 ГБ интернета в месяц вошли челябинцы, которые следят за новыми сервисами и технологиями, но перед покупкой нового смартфона или перед подключением к сервису изучают отзывы и обзоры. Также к числу активных пользователей 4G сети относятся те, кто предпочитает приобретать продукты или использовать технологии, которые заслужили статус «проверено» или «хит».

Опытными пользователями мобильного интернета становятся и те, кто довольно консервативно относился к технологическим новинкам. Сегодня 42% из них предпочитают интернет-серфинг на современных смартфонах.

Таким образом, люди отдают предпочтения девайсам с высокоскоростным интернетом: каждый третий абонент Билайн в Челябинске выходит в интернет с 4G-устройств. После увеличения за год числа 4G базовых станций почти на 50% у челябинцев появилось больше возможностей при выходе в интернет с мобильных устройств.

Сейчас оператор продолжает точечно увеличивать емкость сети, что позволяет достигать более качественное покрытие 4G сетью. В течение последних месяцев дополнительные базовые станции появились на крупных городских магистралях, среди которых Свердловский проспект и проспект Победы, улицы Богдана Хмельницкого, Енисейская, Академика Сахарова, Блюхера, Братьев Кашириных и Университетская Набережная. Скорость 4G интернета увеличена на территории международного аэропорта Баландино для комфортного использования мобильного интернета во время ожидания вылета – моментальной отправки писем, видеозвонков или просмотра фильмов в высоком качестве без задержек .

Большая часть запущенных 4G базовых станций работают в диапазоне 1800 МГц и дополняют существующие, передающие сигнал в других частотах. Сигнал в данном диапазоне имеет увеличенный радиус действия и лучше преодолевает преграды. Таким образом оператору удалось улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий.

Билайн ведет строительство новых 4G базовых станций на основе результатов драйв-тестов технических специалистов компании, где сеть становится наиболее загружена по интернет-трафику и необходима дополнительная емкость, а также на основе пожеланий абонентов. К примеру, если в локации города проживает большое число «тех-лидеров», которые постоянно общаются в соцсетях и загружают видео контент, то количество 4G базовых станций здесь самое большое и оператор обеспечивает плотное покрытие территории высокоскоростной сетью.

* На основе внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

Отправить новость
Экономика
08.07.19 13:03
Быстрее, больше, ближе: Билайн наращивает емкость сетей под продажи В2О и повышает качество доступа к контенту
Общество
19.06.19 15:35
Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью
Экономика
05.06.19 15:59
В Билайн старт продаж нового Samsung Galaxy A30 за 99 рублей в месяц при покупке услуг связи
Общество
24.05.19 15:57
Где отдохнуть челябинцам: топ-5 мест для прогулки выходного дня
Вчера, 11:22
Инновационная система регулирования режимов паровых котлов сэкономит для ММК 85 млн рублей в год
16.07.19 18:53
О росте тарифов на электроэнергию узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
16.07.19 15:02
Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay
16.07.19 11:45
«Уралкуз» освоил производство крупногабаритных поковок весом более 60 тонн
16.07.19 10:23
Южноуральцы стали чаще расплачиваться картой и реже снимать наличку
16.07.19 09:53
Южноуральский бизнес не согласен с новым порядком тарифного регулирования
16.07.19 09:01
ММК готовится к запуску уникального экологического проекта
15.07.19 17:02
ПАО «Челябэнергосбыт» признано банкротом
15.07.19 16:04
Челябинская область расширит список получателей компенсации за цифровые приставки
15.07.19 15:29
Агрохолдинг «Равис» инвестирует в расширение производства и улучшение его экологичности
Общество
Сегодня, 09:42
В Челябинской области запустят фотоконтроль за нацпроектами
Общество
16.07.19 13:36
В Челябинской области так и не могут навести порядок с платной рыбалкой
Последние новости
Сегодня, 14:30
Экономика
ЦКС пересчитает ошибочно начисленную плату за вывоз мусора тем южноуральцам, кто обратился в УФАС
Сегодня, 13:11
Спорт
В Челябинске среди болельщиков на Кубке губернатора по хоккею будут разыграна квартира
Сегодня, 12:59
Общество
Минздрав предложил использовать йодированную соль вместо обычной
Сегодня, 09:49
Экономика
Предприниматели Миасса рассказали о своих проблемах  бизнес-омбудсмену Александру Гончарову
Вчера, 15:15
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 июля
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Сегодня, 14:30
Экономика
ЦКС пересчитает ошибочно начисленную плату за вывоз мусора тем южноуральцам, кто обратился в УФАС
Сегодня, 09:49
Экономика
Предприниматели Миасса рассказали о своих проблемах  бизнес-омбудсмену Александру Гончарову
Вчера, 11:22
Экономика
Инновационная система регулирования режимов паровых котлов сэкономит для ММК 85 млн рублей в год
16.07.19 18:53
Экономика
О росте тарифов на электроэнергию узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
16.07.19 15:02
Экономика
Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay
Теги
Билайн
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.