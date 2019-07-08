Присылайте свои новости

Билайн составил рейтинг интернет-активных горожан

Самыми активными пользователями 4G интернета Билайн стали челябинцы, которые следят за всеми технологическими новинками, регулярно обновляют гаджеты, пользуются всевозможными интернет-сервисами. 100% из них выбирают сеть 4G, а объем их ежемесячного интернет-трафика превышает более 25 ГБ. Именно данная категория абонентов активно размещает в различных соцмедиа контент о полезных сервисах и устройствах, делая популярными еще никому неизвестные новинки. Они составляют 10% от общего числа клиентов Билайн в Челябинске.

В топ самых активных пользователей мобильного интернета с объемом около 4 ГБ интернета в месяц вошли челябинцы, которые следят за новыми сервисами и технологиями, но перед покупкой нового смартфона или перед подключением к сервису изучают отзывы и обзоры. Также к числу активных пользователей 4G сети относятся те, кто предпочитает приобретать продукты или использовать технологии, которые заслужили статус «проверено» или «хит».

Опытными пользователями мобильного интернета становятся и те, кто довольно консервативно относился к технологическим новинкам. Сегодня 42% из них предпочитают интернет-серфинг на современных смартфонах.

Таким образом, люди отдают предпочтения девайсам с высокоскоростным интернетом: каждый третий абонент Билайн в Челябинске выходит в интернет с 4G-устройств. После увеличения за год числа 4G базовых станций почти на 50% у челябинцев появилось больше возможностей при выходе в интернет с мобильных устройств.

Сейчас оператор продолжает точечно увеличивать емкость сети, что позволяет достигать более качественное покрытие 4G сетью. В течение последних месяцев дополнительные базовые станции появились на крупных городских магистралях, среди которых Свердловский проспект и проспект Победы, улицы Богдана Хмельницкого, Енисейская, Академика Сахарова, Блюхера, Братьев Кашириных и Университетская Набережная. Скорость 4G интернета увеличена на территории международного аэропорта Баландино для комфортного использования мобильного интернета во время ожидания вылета – моментальной отправки писем, видеозвонков или просмотра фильмов в высоком качестве без задержек .

Большая часть запущенных 4G базовых станций работают в диапазоне 1800 МГц и дополняют существующие, передающие сигнал в других частотах. Сигнал в данном диапазоне имеет увеличенный радиус действия и лучше преодолевает преграды. Таким образом оператору удалось улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий.

Билайн ведет строительство новых 4G базовых станций на основе результатов драйв-тестов технических специалистов компании, где сеть становится наиболее загружена по интернет-трафику и необходима дополнительная емкость, а также на основе пожеланий абонентов. К примеру, если в локации города проживает большое число «тех-лидеров», которые постоянно общаются в соцсетях и загружают видео контент, то количество 4G базовых станций здесь самое большое и оператор обеспечивает плотное покрытие территории высокоскоростной сетью.

* На основе внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»