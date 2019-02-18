Проекты РМК помогут улучшить качество жизни в Уральском регионе

Реализация национального проекта «Экология» стала одной из самых обсуждаемых тем деловой программы Российского инвестиционного форума «Сочи 2019». В дискуссии «Экология как индикатор качества жизни» приняли участие представители органов власти, бизнеса и эксперты, участвующие в реализации приоритетного национального проекта «Экология».

Как отметил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, важную роль в реализации нацпроекта «Экология» играют промышленные компании, поскольку именно они направляют огромные средства на модернизацию производств и внедрение наилучших доступных технологий, способных улучшить окружающую среду. По его словам, проект подразумевает финансирование в размере 4 трлн рублей, из них 3,5 трлн рублей — из внебюджетных источников, основными из которых станут промышленные холдинги.

Вице-президент по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар Русской медной компании (АО «РМК») рассказала о том, каких результатов уже удалось достичь благодаря техническому перевооружению производств. В 2019 году завершается масштабная модернизация завода «Карабашмедь» (Карабаш, Челябинская область). В рамках соглашения между предприятием, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприророднадзором и правительством Челябинской области на предприятии установлены три новых конвертера Kumera с газоплотными и аспирационными напыльниками емкостью 150 тонн каждый, новая механизированная линия розлива черновой меди и обновленная система газоочистки. С завершением очередного этапа модернизации завода инвестиции РМК в повышение экологической безопасности и производительности «Карабашмеди» превысили 20 млрд рублей. Проведенные мероприятия позволили сократить выбросы в 20 раз по сравнению с уровнем 2000 года.

Следующим шагом станет ликвидация накопленного в XX веке экологического ущерба за пределами промплощадки завода. Летом 2019 года планируется завершить рекультивацию бесхозного хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината, которое формировалось в 1933-1989-х годах. За прошедший год была проделана большая работа в рамках технического этапа рекультивации – хвостохранилище изолируется от окружающей среды, в том числе при помощи инертного материала и слоя плодородной почвы. Следующий этап – биологический. В рамках него на рекультивируемой территории планируется посеять многолетние травы, чтобы в дальнейшем организовать благоустроенный сквер.

Успешный опыт рекультивации хвостохранилища может быть применен в проекте ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Карабашского городского округа – соответствующее соглашение о сотрудничестве в ноябре 2018 года РМК подписала с Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Общая площадь экологической реабилитации составит порядка 320 гектаров. РМК готова взять на себя обязательства по разработке проекта ликвидации накопленного экологического ущерба, так как каждый объект уникален и требует специфических технологий реабилитации.

Еще один значимый проект ликвидации накопленного экологического ущерба РМК реализует в Коркинском районе Челябинской области. В 2019 году в рамках проекта ликвидации Коркинского угольного разреза начнется строительство пульпопроводов для подачи закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Пока же созданная для ликвидации разреза компания «Промрекультивация» успешно осуществляет локализацию эндогенных пожаров в Коркинском разрезе. Ликвидация Коркинского угольного разреза существенно улучшит экологическую ситуацию во всей Челябинской области.

Ликвидация накопленного экологического ущерба планируется и в Свердловской области: в конце 2018 года АО «Уралгидромедь» (входит в Группу «Русская медная компания») подписало с региональным министерством природных ресурсов и экологии и администрацией Полевского городского округа соглашение о реализации проекта по нейтрализации шахтных вод легендарного Гумешевского месторождения.

Гумешевское месторождение, известное по циклу сказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка», разрабатывалось различными способами с 1735 до 1994 годы. Это привело к значительным нарушениям поверхности и недр месторождения старыми карьерами, шурфами, провалами и заваленными стволами шахт, которые на протяжении последних лет бесконтрольно заполняются кислыми водами подземных источников. Это ведет к периодическим самопроизвольным выходам кислых вод на поверхность и загрязнению прилегающих территорий.

«При модернизации имеющихся предприятий и проектировании новых мы внедряем наилучшие доступные технологии с опережением, чтобы они превосходили имеющиеся экологические стандарты и не потеряли актуальность в ближайшие годы. Благодаря этому мы можем перенести фокус внимания с экологической безопасности собственных предприятий на решение накопившихся проблем — внести свою лепту в экологическую реабилитацию территорий присутствия РМК и обеспечить устойчивое развитие и благоприятную окружающую среду для будущих поколений», - прокомментировала вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

Национальный проект «Экология» был утвержден в конце 2018 года. В рамках него до 2024 года должно быть реализовано 11 федеральных проектов в сфере эффективного обращения с отходами, ликвидации объектов накопленного экологического вреда и улучшения качества воздуха в крупных промышленных центрах.