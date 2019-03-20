Профсоюзы ЧЦЗ поделились опытом с молодыми коллегами

Передовой опыт защиты интересов трудящихся изучили на входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе лидер самой молодой в Челябинской области первичной организации Горно-металлургического профсоюзап России - «СПК-Чимолаи» Александр Самойлов и заведующий орготделом обкома ГМПР Владимир Ревенку.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в отделе информации ПАО "ЧЦЗ", профсоюзная первичка Челябинского цинкового завода в областной организации ГМПР считается одной из самых крупных и опытных. Не случайно сюда постоянно приезжают за консультациями гости с других предприятий Южного Урала. Сегодня Челябинский цинковый завод является региональным лидером по уровню социальных гарантий и компенсаций работникам, закрепленных в коллективном договоре.

О том, как ведутся коллективные переговоры с администрацией и работа над проектом коллективного договора, гостям рассказал председатель первички ЧЦЗ Сергей Яшукин. Участие представителей профсоюза в решении вопросов охраны труда – еще одно направление, в котором работники ЧЦЗ продвинулись дальше других. Гости посетили самый крупный цех завода – Комплекс электролиза цинка (КЭЦ) и оценили качество питания металлургов в одной из столовых. В КЭЦ визитеры встретились с предцехкомом цеха Владимиром Архиповым, а также наглядно познакомились с информационной работой профсоюза.