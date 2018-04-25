Профсоюзы пригрозили санкциями работодателям за отказ в повышении зарплаты

С 1 мая в России повышается минимальный размер оплаты труда. В Челябинской области он составит 11 тысяч 163 рубля. На эту сумму будут начисляться и районные коэффициенты. Эта норма обязательна для работодателей всех форм собственности.

В случае, если работодатель откажется повышать МРОТ, ему грозят санкции. Об этом напомнили в Федерации профсоюзов Челябинской области.

«Отказ от выполнения данной нормы, а также включение в МРОТ районных коэффициентов повлекут наложение административных санкций на руководителей предприятий и организаций», – сообщили в Федерации.

Решение о повышении в Челябинской области минимальной зарплаты о прожиточного уровня 28 марта приняла трехсторонняя комиссия. В ее состав вошли профсоюзы, правительство региона и крупнейшие работодатели. Здесь же было принято обращение ко всем остальным руководителям предприятий и организаций.

«Обращаю внимание работодателей всех форм собственности, действующих на территории Челябинской области, на необходимость учитывать при оплате труда в организации минимальный размер оплаты труда, установленный данным федеральным законом, и постановление Конституционного суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П, по которому районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляются сверх установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда», – подчеркнул первый замгубернатора Челябинской области Евгений Редин.

Работодателям, не выполнившим требования, грозят административные санкции.