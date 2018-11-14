Программу по благоустройству дворов в бюджете 2019 года удалось отстоять

Действующая модель использования регионами федеральных средств на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек будет работать и в 2019 году.

Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя решения трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям.

Задача по благоустройству дворовых и общественных территорий решается в рамках приоритетного проекта «Городская среда». В 2018 году на его реализацию в Челябинской области было привлечено 854 миллиона рублей, софинансирование из региональной казны составило 200 миллионов рублей. В результате до конца года будет отремонтировано 600 дворов и 133 общественных пространства.

В 2019 году из правил предоставления субсидий предлагалось исключить населенные пункты с населением более одной тысячи человек, оставив только города, а финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники.

Единороссы выступили категорически против принятия такого решения. Эту позицию поддержал и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Она была единогласно поддержана и в регионах. Жители просили сохранить программу по благоустройству дворов.

Южноуральцы также считают крайне важным сохранить программу по благоустройству дворов и небольших населенных пунктов, подчеркнул заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин. «Дворы - это важная часть проекта, и отказываться от их благоустройства было бы неправильно», - уверен замминистра. Благодаря усилиям единороссов, программа по благоустройству продолжит свою работу и в 2019 году, отметил Турчак.

В 2019 году в Челябинской области на благоустройство дворов и общественных пространств направят почти вдвое больше средств, чем в этом году - 1 миллиард 575 миллионов рублей, из них 1 миллиард 357 миллионов выделены из федерального бюджета.

«Проект «Городская среда» долгосрочный и существенно влияет на экономику и инфраструктуру. Но важнее, безусловно, социальный эффект – программа позволяет преображать территории и создавать новые места притяжения, благоустраивать парки, скверы, спортивные и детские площадки во дворах», – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Приоритет будет отдаваться тем дворам, жители которых готовы не только участвовать в их реконструкции (трудовое или финансовое участие 5%), но и впоследствии поддерживать обновленные территории в надлежащем виде», - рассказал Иван Белавкин.