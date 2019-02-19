Прокуратура: Трудовые права работников УКВЗ не нарушены

Прокуратура Челябинской области провела проверку по сообщению в средствах массовой информации о митинге работников Усть-Катавского вагоностроительного завода имени Кирова. Трудовые права работников не нарушались.

Надзорное ведомство региона проверило соблюдение трудовых прав работников градообразующего предприятия Усть-Катава.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что снижение премии в январе 2019 года произведено в соответствии с локальными актами предприятия ввиду сокращения объема выпущенной продукции. Нарушений трудовых прав работников не допущено, обязательные выплаты произведены в полном объеме», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 14 февраля рабочие вагоностроительного завода вышли на митинг к проходной градообразующего предприятия. Люди возмущались тем, что у них очень низкие заработные платы. Рабочим перестали выплачивать премии. Они «сидят» на голом окладе, который, по их словам, составляет всего 12 тысяч рублей. У митингующих были и вопросы по поводу предполагаемого сокращения рабочей недели до трех или четырех дней.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в этот же день по телефону связался с руководством Усть-Катавского вагоностроительного завода и отметил, что руководство вагоностроительного завода должно услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение.

После этого митингующим рабочим организовали встречу с руководителями подразделений, председателями цехкома, администрации предприятия и администрации Усть-Катавского городского округа. Директор предприятия Артем Бахарев озвучил основную причину снижения заработной платы – это неполная загрузка основных производственных мощностей предприятия. При трехсменном режиме работы завод может выпускать в год более 300 трамваев, но их не покупают. В 2018 году было продано всего 25 трамвайных вагонов, а для стабильной работы необходимо реализовывать хотя бы 75. Тем не менее, директор завода Артем Бахарев пообещал, что, несмотря на сложившееся положение, заработная плата будет скорректирована.

Еще в начале января 2018 года стало известно, что Роскосмос и правительство Челябинской области хотят помочь УКВЗ закрепиться на рынке трамваев. Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос рассматривает инвестиционные программы по перевооружению Усть-Катавского вагоностроительного завода. Роскосмос планирует развитие трамвайного производства, в частности, рассматриваются инвестиционные программы по перевооружению УКВЗ. Уже сейчас на предприятии внедряется производственная система Роскосмоса, благодаря которой повышается качество выпускаемой продукции, растет эффективность производства, что позволит в полном объеме выполнять контрактные обязательства и постепенно повышать зарплату.

Кроме того, 24 января 2018 года правительство Челябинской области и «Роскосмос» подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. В ходе его реализации планируется создание кластера транспортного машиностроения на базе Усть-Катавского вагоностроительного завода.