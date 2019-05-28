Проверяющий : Есть отставание по срокам строительства некоторых объектов к саммитам в Челябинске

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Леонид Ставицкий проинспектировал в Челябинске ход строительства основных объектов для саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году.

Леонид Ставицкий посетил аэропорт, три коттеджных поселка и конгресс-холл «Таганай-2020», оценил состояние и внешний вид гостевых маршрутов, обсудил с представителями городской администрации комплексные вопросы благоустройства.

По итогам объезда состоялось совещание в правительстве Челябинской области. «Работы ведутся, и сегодня есть абсолютное понимание по срокам, графикам, контролю и взаимодействию всех участников процесса», – прокомментировал увиденное Леонид Ставицкий.

Проверяющий рекомендовал обратить особое внимание на инженерную инфраструктуру сетей и сооружений на объектах проживания участников международных мероприятий. Он поручил к началу отопительного сезона подготовить и ввести в эксплуатацию все необходимые сети.

Первый замминистра строительства РФ высказал замечания по организации рабочего процесса на площадке конгресс-холла «Таганай-2020». Здание должно быть введено в эксплуатацию в марте 2020 года и для соблюдения всех сроков необходимо напряженно работать. Ставицкий поручил усилить контроль за этим объектом.

По его словам, на некоторых объектах отставание от сроков строительства составляет пару недель. «В начале строительного сезона рано делать выводы, но к июлю 2019 года все должны войти в график, – подчеркнул Леонид Ставицкий. - Пока кризиса я не вижу».

Он рекомендовал застройщикам учитывать современные стандарты и обеспечивать эстетику производственных работ.

«Хочется, чтобы застройщики понимали, что это не рядовой объект, а событие мирового масштаба», – отметил Леонид Ставицкий. Он напомнил, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал проведенный в 2018 году в России чемпионат мира по футболу лучшим за всю историю. «Я уверен, и в Челябинске будет все в порядке», - считает Леонид Ставицкий.