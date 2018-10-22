Путин отметил активность Челябинской области

Президент России Владимир Путин отметил успехи Челябинской области в вопросах экономического сотрудничества с субъектами соседних государств, в том числе с Узбекистаном.

Об этом глава региона говорил на первом форуме российско-узбекских межрегиональных связей, межрегионального сотрудничества.

В форуме участвовали около 1 тысячи представителей из 30 субъектов Российской Федерации, том числе числе 10 губернаторов и более 850 бизнесменов. В числе участников был и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Президент отметил, что России имеет «подобные межрегиональные форматы взаимодействия с целым рядом государств, прежде всего со странами СНГ и они «очень хорошо себя зарекомендовали на практике».

Владимир Путин отметил, что двусторонние экономические связи России и Республики Узбекистан развиваются весьма успешно. Товарооборот в 2017 году вырос на 34%, в январе-августе увеличился ещё на 30%.

«Контакты между российскими субъектами и областями Узбекистана становятся всё более интенсивными и разнообразными, - констатировал президент.. - В текущем году уже состоялось свыше 20 взаимных визитов руководителей регионов, с российской стороны особенно активны Москва, Петербург, Оренбургская, Челябинская области».

«Челябинская область по итогам 2017 года заняла первое место по объему экспорта в республику Узбекистан среди всех субъектов России. В этом году сохраняется тенденция на увеличение товарооборота, рост уже составил 40%», – подчеркнул Борис Дубровский, подводя итоги участия Челябинской области в Первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

В рамках форума губернатор Борис Дубровский предложил создать систему взаиморасчета в национальных валютах, а также упростить прохождение сертификационных процедур.

«Считаю важным решить два вопроса. Первый – это движение к созданию системы взаиморасчета в национальных валютах, а это возможно, в том числе, за счет увеличения импорта из Узбекистана. Второй – упрощение прохождения сертификационных процедур. Необходимо исключить их задвоение», - внес предложение Борис Дубровский.

Борис Дубровский уточнил, что, несмотря на наращивание компетенций региона в сфере сельского хозяйства, на сегодня более 80% оборота с Узбекистаном традиционно приходится на поставки металлургической и машиностроительной продукции. Свою продукцию в соседнюю Республику отправляют Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат, Челябинский электрометаллургический комбинат, Челябинский компрессорный завод, Челябинский трубопрокатный завод, Уральский автомобильный завод, «Конар», «Крановые технологии».

По словам губернатора, компании Челябинской области готовы принять активное участие в реализации крупных инфраструктурных проектов и программ «Жилищное строительство» и «Модернизация газопроводов Республики Узбекистан».

Также Борис Дубровский сообщил, что в наращивании объемов продаж и расширении номенклатуры поставляемой продукции заинтересованы южноуральские сельхозпроизводители. «Именно эти предприятия формируют базу для развития наших взаимоотношений. И для них также важна возможность расчета в национальных валютах», – подчеркнул Борис Дубровский.

Челябинская область и Республика Узбекистан регулярно проводят взаимные визиты, в которых особое место определено для представителей бизнес-сообщества. Результатом данной работы стало увеличение объема экспорта сельскохозяйственной продукции Южного Урала в Узбекистан, который за 2017 год превысил 11 тысяч тонн. В 2018 году объемы поставок увеличились.

«Сегодня при поставке сельскохозяйственной продукции в большинстве случаев используется автотранспорт. В связи с ростом объема поставок будут максимально использоваться возможности транспортно-логистического комплекса «Южноуральский», который введен в эксплуатацию в 2015 году как объект экономической интеграции между странами ШОС, в том числе с Узбекистаном. Это сухой порт с мощностью по перевалке контейнеров 2,5 миллиона тонн в год с возможным увеличением объема», – рассказал Борис Дубровский.

По его словам, эти логистические возможности в настоящее время рассматриваются нашими крупнейшими предприятиями в сфере пищевой промышленности: «Союзпищепром», «Макфа», «Сигма» и «Ресурс», которые давно и стабильно поставляют на территорию Узбекистана растительное масло, крупы, муку, макаронные и кондитерские изделия

Ранее губернатор принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, которое прошло 12 октября в Душанбе. На мероприятии председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в декабре в Челябинске состоится первый Форум глав регионов ШОС.

Фото Кремля и пресс-службы губернатора