Путин поручил ввести дополнительные меры поддержки семей с детьми, взявших ипотеку

Президент России Владимир Путин поручил ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок.

Такое поручение глава государства дал правительству РФ в рамках реализации послания Федеральному собранию

Правительству РФ необходимо до 25 марта 2019 года внести изменения в закон, предусматривающие оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит. Этим семьям из федерального бюджета будет выделено 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита в случае рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года. С учетом материнского капитала сумма поддержки семей с детьми составит 900 тысяч рублей.

Кроме того, для семей с двумя и более детьми, выплачивающих ипотечный кредит, государство будет субсидировать процентную ставку до 6% годовых. Льготная ставка будет распространяться на весь срок действия ипотечных кредитов. Соответствующие изменения в закон правительству предстоит внести также до 25 марта 2019 года.