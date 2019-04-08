Пятая аглофабрика ММК готовится к запуску первой агломашины

В Магнитогорске (Челябинская область) на аглофабрике №5 ММК полным ходом идет подготовка к рабочему запуску первой агломашины.

Как отмечает газета «Магнитогорский металл», строительство новой аглофабрики - самой производительной и экологичной в мире - безусловно, войдет в историю предприятия.

У настоящее время уже произведен прогрев горна, принято около 2250 тонн шихты, в качестве сырья использован соколовский концентрат и михайловская аглоруда.

Рабочий запуск первой агломашины намечен на апрель. Все работы на этом объекте практически завершены. Подключены автоматические системы, установлены конвейера, набран персонал.

В настоящее время полным ходом идут работы по монтажу агломашины №2. При полной загрузке производительность пятой аглофабрики составит пять с половиной миллионов тонн агломерата в год, что позволит обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем, произведенным с использованием современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. После того, как пятая аглофабрика выйдет на проектную мощность, четвертая - морально и физически устаревшая - будет законсервирована, а ее работники пополнят коллектив аглофабрики № 5.