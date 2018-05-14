«Равис» покорил Татарстан

Компания «Равис» (Челябинская область) в рамках Международного экономического саммита приняла участие в выставке RussianHalalExpo-2018. В ходе работы KazanSummit продукцию уральского агрохолдинга высоко оценили гости выставки, в том числе и президент Татарстана. Рустам Минниханов отметил особый подход компании к производству и продвижению продукции халяль.

Фото компании «Равис»

По результатам выставки компания «Равис» получила высокое звание «Уральского лидера Халяль-индустрии».

«Продукция Халяль «Равис» пользуется большим спросом не только у нас в области, но и в других регионах нашей страны, - рассказал генеральный директор компании «Равис» Андрей Косилов. - Мы гарантируем высокое качество и экологичность своих продуктов».

Как отметили в пресс-службе агрохолдинга, компания «Равис» производит продукцию халяль с разрешения и под контролем комитета стандарта Халяль при духовном управлении мусульман республики Татарстан более десяти лет.

Благодаря профессионализму и ответственному подходу к работе сотрудников компании, продукты халяль не раз становились победителями престижных конкурсов отрасли. Так, в 2014-м году агрохолдинг был признан Халяль-компанией года по результатам международной выставки Moscow Halal Expo.

Продукцию халяль можно купить во всех фирменных отделах «Равис», где представлен наиболее широкий ассортимент – от охлажденного мяса птицы до полуфабрикатов и деликатесов.