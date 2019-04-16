«Равис» знает, как одновременно победить безработицу и дефицит кадров

Компания «Равис» (Челябинская область) знает, как одновременно победить безработицу и дефицит кадров. Успешно применяя вахтовый метод, предприятие разом «убивает» обоих «зайцев».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе предприятия, за время действия социальной программы по организации рабочих мест для приезжих (ее реализация началась в 2014-м году) через цеха «Рависа» прошли более двадцати тысяч вахтовиков.

Спрос на продукцию агрохолдинга растет с каждым годом - запускаются новые линии, увеличиваются объемы производства. Соответственно, возрастает и потребность в кадрах.

Вахтовый метод становится спасением и для самого «Рависа», и для небольших городков, где процветает безработица, - местные предприятия закрываются, люди остаются без работы и средств к существованию.

Интересно, что если в 2014-м году вахтовым методом на «Рависе» работали, как правило, жители Златоуста, то в настоящее время на птицефабрику вахтовики приезжают не только из разных территорий Южного Урала (Пласт, Куса, Сатка, Юрюзань, Троицк, Миасс, Варна, Усть-Катав), но и из городов Курганской области, и даже из республики Башкирия. Зачастую вахтовые рабочие остаются в Рощино насовсем, чтобы строить карьеру на «Рависе».

Как рассказал главный технолог колбасного цеха агрохолдинга Михаил Бердников, вахтовиков принимают на работу в убойно-перерабатывающий комплекс, где ведется и забой птицы, и глубокая переработка продукции. Потребность в людях, готовых работать вахтовым методом, неизменно растет - повышается и их зарплата. К слову, 95 процентов вахтовых рабочих «Рависа» - «постоянщики», хорошо знакомые со всеми тонкостями производственного процесса. Они проходят обучение и получают допуск к работе с высокотехнологичным оборудованием.

По мнению генерального директора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова, достойный и стабильный заработок дает человеку уверенность в завтрашнем дне. Средний доход работника его предприятия составляет от полутора до двух тысяч рублей за смену.

«Получается, за полмесяца вахтовик может заработать довольно приличные деньги, обеспечить себя и свою семью», - отметил Андрей Косилов.

Важно, что вахтовикам «Рависа» не приходится снимать жилье – в 2018 году предприятие ввело в эксплуатацию жилой комплекс (в рамках реализации программы по улучшению бытовых условий для работников птицефабрики), где работники живут и отдыхают между сменами.

В 2019 году «Равис» реализует еще один проект – на предприятии появится санпропускник, предусматривающий комфортные и современные раздевалки и душевые.

Фото предоставлено компанией «Равис»