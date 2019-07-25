Рекорд России установил Челябинский цинковый завод
Экономика
Сегодня, 12:23

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод официально зафиксировал рекорд России, изготовив уникальную

по весу и размерам конструкцию из медной проволоки в виде логотипа УГМК.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью ПАО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, рекорд был установлен в категории «Единственный в России логотип комбинированного типа, выполненный из медной проволоки». На создание объекта ушло 90 килограммов металла, общий вес конструкции составил 103,7 килограмма. Авторам идеи пришлось наматывать свыше 14 тысяч метров медных нитей.

По словам директора по работе с персоналом и административным вопросам ЧЦЗ Константина  Розенберга, тематика рекорда выбрана не случайно – в 2019 году Уральская горно-металлургическая компания отмечает свое 20-летие, а завод – 84-летие. Ставить рекорды стало доброй традицией уральских металлургов. Челябинский цинковый  является лидером и по производственным показателям, и по внедрению новых технологий, и в социальной сфере.

В этом году Челябинский цинковый завод должен  выпустить 200 тысяч тонн товарного цинка марки Special High Grade и сплавов на его основе, что станет для предприятия серьезным достижением. ЧЦЗ активно применяет современные технологии и использует оборудование, это, в частности, позволяет достичь важного в сфере экологии показателя – 99,95% утилизации диоксида серы в сернокислотном цехе. Завод ежегодно занимает лидирующие места в конкурсе «Предприятия горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». 

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Теги
Челябинский цинковый завод
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