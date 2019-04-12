Рельсы ЧМК отправятся на строительство Московского метрополитена

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») выиграл тендер на поставку рельсов для Московского метрополитена, сообщает пресс-служба компании.

ЧМК отгрузит 23,5 тыс. тонн рельсовой продукции на реконструкцию существующих путей, а также на строительство новых перегонов. Первые поставки планируются в мае 2019 года.

На ЧМК производят рельсы длиной до 100 метров, в том числе для магистралей со скоростью движения до 250 км/ч. В производстве используется уникальная для России технология – закалка рельсов в органическом полимере. Продукция отличается высокими эксплуатационными свойствами: прочностью и износостойкостью. На ЧМК рельсы производят с 2014 года. За этот период комбинат отгрузил порядка 1 млн тонн рельсовой продукции.