РМК готова спонсировать разработку проекта по ликвидации семи загрязненных объектов Карабаша

АО " Русская медная компания" готова взять на себя расходы по разработке проекта по реабилитации и ликвидации семи объектов ранее накопленного вреда окружающей среде в Карабаше (Челябинская область).

Об этом журналистам рассказала вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар в рамках традиционной пресс-конференции губернатора Бориса Дубровского, проходящей сегодня, 21 мая, в Карабаше.

Для решения этих задач РМК предлагает заключить четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве между министерством природных ресурсов и экологии, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и компанией.

В рамках реализации проекта будут ликвидированы семь загрязненных участков: сток с поклонной горы восточнее Карабашского пруда, северный склон Поклонной горы, хвостохранилища №3 и №4 Карабашского медеплавильного комбината, поймы рек Сак-Элга и Рыжего ручья, территории около железнодорожных подъездных путей.

На реализацию проекта предлагается привлечь федеральные ресурсы в рамках проекта "Чистая страна" (приоритетный проект "снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов"). Проект рассчитан до 31 декабря 2025 года. Проекты для финансирования на 2019 год будут отбираться до 1 ноября 2018 года.