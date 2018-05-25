РМК и Росконгресс проведут конкурс проектов по развитию регионов

Подписание соглашения о сотрудничестве между РМК и Росконгрессом состоялось Русская медная компания и фонд «Росконгресс» будут развивать сотрудничество в сфере улучшения качества жизни российских регионов.

Соответствующее соглашение подписано на площадке Петербургского международного экономического форума 2018.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, в рамках соглашения РМК и Росконгресс проведут конкурс проектов «Развитие регионов. Лучшие социальные практики».

В нем смогут принять участие частные лица всех возрастов и зарегистрированные на территории России некоммерческие организации. Им предлагается представить собственные проекты, направленные на решение какой-либо конкретной проблемы на территории региона и способствовать улучшению качества жизни местного населения. Оценивать проекты будет жюри, в состав которого войдут медийные персоны, политики, бизнесмены. Победитель конкурса получит грант в размере до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта.

«Громадный опыт Русской медной компании в социальной сфере интересен и полезен как одна из наилучших практик для всего российского бизнеса, - рассказал директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. - Мы хотим донести опыт РМК до аудитории, которая может им воспользоваться, и таким образом социальный климат в России будет улучшаться за счет внедрения подобной социальной практики в других компаниях».

В основу конкурса лучших социальных практик ляжет наиболее эффективный зарубежный опыт, а также передовые российские кейсы корпоративной социальной ответственности — успешно реализованные проекты крупного бизнеса.

«Идея этого всероссийского конкурса частично выросла из нашего социального проекта «Измени свой город к лучшему», который РМК реализует на территориях своего присутствия уже второй год подряд, - отметил вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. - Проект уже подтвердил свою полезность и эффективность: в 2017 году было реализовано шесть идей южноуральских школьников, в 2018 году отобрано для реализации еще семь проектов. Мы надеемся, что и на всероссийском уровне конкурс будет иметь такой же успех и принесет пользу жителям регионов».

В процессе реализации проекта «Измени свой город к лучшему» РМК наработала впечатляющую экспертизу в анализе «болевых точек» регионов и в решении конкретных задач по повышению качества жизни. Поэтому Росконгресс пригласил Русскую медную компанию к проведению конкурса проектов «Развитие регионов. Лучшие социальные практики». По мнению Анны Шабаровой, этот конкурс поможет на федеральном уровне привлечь внимание к проблемам регионов — как общим, так и специфическим, - и способствовать формированию «социально-ответственного сознания» жителей регионов и местного бизнеса.

«Победителем этого конкурса будет фактически вся Россия, поскольку если мы сумеем тиражировать успешный опыт, если РМК сможет показать, как она добивалась успеха в своих социальных инициативах, это послужит примером и позволит воспользоваться этими ноу-хау более мелкому бизнесу, позволит населению понять, как важно помогать друг другу, делать добро, участвовать в социально значимых инициативах, улучшать жизнь вокруг», - подчеркнула руководитель дирекции фонда Росконгресс по взаимодействию с благотворительными и общественными организациями Елена Маринина.