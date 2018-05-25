РМК планирует разработать проект рекультивации более 320 гектаров нарушенных земель в Карабаше

Русская медная компания готова финансировать разработку проектной документации по реабилитации и ликвидации объектов ранее накопленного вреда окружающей среде в Карабашском городском округе (Челябинская область). Как ожидается, это поможет муниципальному образованию получить финансирование под проект в рамках федеральной целевой программы «Чистая страна».

Планами с журналистами на ПМЭФ 2018 поделилась вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. В министерство природных ресурсов и экологии России от администрации Карабаша направлены заявления о включении объектов в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

«Для реализации проекта мы предлагаем заключить четырехстороннее соглашение о сотрудничестве по реабилитации и ликвидации объектов ранее накопленного вреда окружающей среде на территории Карабашского городского округа между министерством природных ресурсов и экологии России, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Челябинской области и РМК, – рассказала Гончар. - В рамках соглашения планируется выполнить реабилитацию и ликвидацию накопленного вреда на семи земельных участках общей площадью более 320 гектаров, в том числе склоны Поклонной горы, пойму реки Сак-Элга, пойму Рыжего ручья и других».

Отбор проектов для финансирования на 2019 год продлится до ноября текущего года. Пока РМК за счет собственных средств финансирует восстановление поврежденных земель на территории хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината, которое прилегает к территории завода «Карабашмедь». Проект был разработан в 2017 году. Он получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. В соответствии с документом, предусматривается выровнять поверхность хвостохранилища; нарастить и укрепить дамбы; выполнить водонепроницаемый экран из суглинка; нанести плодородный слой почвы; посадить однолетние и многолетние травы. По окончании рекультивации на территории бывшего хвостохранилища появится сквер с малыми архитектурными формами и элементами благоустройства.