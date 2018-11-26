РМК получила престижную премию за спортобъекты

Русская медная компания (АО «РМК») отмечена премией Moscow Stadium & Arena Awards 2018 Компания награждена за создание доступной спортивной инфраструктуры в регионах присутствия.

Церемония вручения премии прошла в Москве в рамках международной выставки по управлению спортивными сооружениями Moscow Stadium Forum.

Как сообщили агентству в пресс-службе компании, три компании – РМК, «Газпром нефть» и «Норильский никель» - вошли в шорт-лист специальной номинации «Лучшая программа социальных инвестиций в строительство спортивных объектов». РМК со своими социальными проектами сумела опередить соперников.

В конкурсную комиссию премии входили представители Минспорта России и оргкомитета «Россия-2018», эксперты по государственно-частному партнерству, архитектуре и строительству. При определении победителя они оценили вклад РМК в формирование благоприятной социальной среды в регионах присутствия путем создания спортивной инфраструктуры.

Только за последние два года Русская медная компания построила в Карабаше и Коркино (Челябинская область) два спортивных комплекса, а также возвела в Екатеринбурге Академию единоборств РМК. Общие инвестиции в строительство и оснащение этих объектов достигли 1,5 млрд рублей. В 2019 году компания планирует ввести в эксплуатацию плавательный бассейн в Варненском районе Челябинской области стоимостью 240 млн рублей. Также РМК в 2017 и 2018 годах направила 60 млн рублей на строительство 27 воркаут-площадок и парков в девяти городах присутствия в Челябинской, Свердловской и Новгородской областей.

За последние два года компания организовала и финансировала масштабные спортивные мероприятия – детские соревнования по многоборью «Самый сильный школьник» и фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» с общим охватом более 17 тысяч детей. На базе построенных воркаут-площадок прошли массовые состязания: народный чемпионат по воркауту «Улица спорта», Чемпионат России по воркауту -2018, турнир «Рекорд победы».

Основанная председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным промоутерская компания RCC Boxing Promotions занимается популяризацией профессионального бокса и MMA, а также продвижением талантливых спортсменов на мировой арене. Компания регулярно проводит в Челябинской и Свердловской областях мастер-классы для детей, в том числе с участием звезд профессионального бокса – Роя Джонса, Константина Цзю и Майка Тайсона.

«Мы благодарны жюри премии Moscow Stadium & Arena Awards 2018 за положительную оценку нашей работы. Доступность массового, любительского и детско-юношеского спорта, а также популяризация здорового образа жизни – ключевые направления социальной политики РМК. Мы ставим перед собой задачу не только построить и качественно оснастить спортивные сооружения, но и привлечь как можно больше жителей городов нашего присутствия к занятиям физкультурой и спортом. С этой целью проводим на этих объектах массовые спортивные мероприятия и вовлекаем в них местных жителей всех возрастов», - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Справка

Премия Moscow Stadium & Arena Awards 2018 – это главная в России награда в области строительства, эксплуатации и эффективного управления спортивными сооружениями. Для соискания премии приглашаются российские организации, работающие во всех сегментах отрасли спортивных сооружений. Цель - поощрить участников рынка спортивных сооружений за достижения в области строительства и инжиниринга спортивных объектов, введение передовых практик эксплуатации и эффективного управления объектами, внедрение передовых технологий и продвижение стратегических приоритетов государственной политики развития спорта. Награждение традиционно проходит в рамках международной выставки Moscow Stadium Forum.