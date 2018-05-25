РМК представила концепцию стратегического развития Карабаша на ПМЭФ-2018

Концепцию стратегического развития Карабаша (Челябинская область) презентовала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова в рамках сессии «Развитие территорий. Трансформация среды» Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Как сообщили в пресс-службе РМК, презентация прошла на стенде фонда «Росконгресс» NPO LAB, на котором крупнейшие благотворительные фонды и представители отрасли корпоративной социальной ответственности делятся успешными социальными и экологическими проектами.

Как отметила Анна Шабарова, сегодня необходима такая дискуссионная площадка, позволяющая крупным участникам отрасли КСО и небольшим фондам взаимодействовать, обмениваться лучшими практиками, а также находить поддержку своих инициатив со стороны властей: «Крупные промышленные холдинги осуществляют очень значимый вклад в развитие территорий. Но без отклика со стороны органов власти процесс реализации социальных программ бизнеса становится затруднительным. Мы готовы участвовать очень значительно в развитии территорий, но нам важно чувствовать поддержку властей на всех уровнях, быть уверенными, что социально значимые инфраструктурные проекты будут реализованы».

Для реализации плана стратегического развития Карабаша РМК, администрация округа и правительство Челябинской области в начале 2017 года подписали договор социального партнерства, в рамках которого до 2021 года в муниципальное образование на условиях софинансирования должно быть инвестировано около 3 миллиардов рублей. Средства планируется направить на развитие инфраструктуры, строительство новых и реконструкцию действующих социальных объектов, благоустройство территории, ремонт и строительство дорог.

Первым объектом, возведенным РМК в рамках соглашения, стал современный многофункциональный спортивный комплекс «Металлург» с открытой ареной. В строительство и оснащение объекта компания вложила более 220 млн рублей. Вместе с реконструированным заводским санаторием «Синегорье» СК «Металлург» образует единый оздоровительный комплекс.

В настоящее время РМК возводит в Карабаше новый досуговый центр с торговыми площадями, кинозалами и фудкортом. В планах компании строительство нового жилого микрорайона.

«Концепция развития Карабашского городского округа на период 2016-2021 годы» предусматривает реализацию целого ряда проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни в Карабаше и его окрестностях.

Строительство микрорайона решит проблему с переселением жителей из Санитарно- Защитной Зоны и значительно улучшит бытовые и социальные условия для проживания. За 2011 – 2017 годы в рамках программы переселения санитарнозащитной зоны предприятия было приобретено 51 жилое помещение.

Выполнение проекта центральной городской площади позволит создать благоустроенную территорию, которая станет центром досуга для карабашцев и позволит на высоком уровне проводить культурно-массовые мероприятия.

«Развитие Карабаша идет гигантскими темпами. Видя результаты наших усилий по преображению города, к этим процессам начинает подключаться и местное население, и муниципальная власть, и малый бизнес, - отмечает вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. - Вслед за нами уже несколько юридических и физических лиц в Карабаше подписали договора социального партнерства с администрацией городского округа, чтобы делать свой вклад в развитие территории, в создание нового Карабаша».

Завод «Карабашмедь» вошел в состав Русской медной компании в 2004 году. С этого момента на предприятии стартовала масштабная программа повышения экологической безопасности производства и модернизации мощностей. С 2004 по 2017 годы на эти цели РМК направила более 18 миллиардов рублей. В результате объем промышленных выбросов сократился более чем в 20 раз к уровню 2000 года при пятикратном увеличении выпуска черновой меди.

В ЗАО «Карабашмедь» работает порядка 1,3 тысячи человек. Это градообразующее для Карабашского городского округа предприятие и главный социальный партнер администрации муниципального образования.

С 2010 по 2017 годы на социальные программы в округе РМК направила почти 570 миллионов рублей.